Хет-трик Трунева помог «Спартаку» обыграть «Куньлунь»
«Спартак» дома обыграл «Куньлунь» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Райан Стоа, Максим Трунев (трижды), Лукаш Радил (дважды), у гостей - Брэндон Дефацио и Кори Кейн.
Столичный клуб занимает 10-е место в Западной конференции, китайская команда идет восьмой на Востоке.
25 сентября «Спартак» примет «Амур», а «Куньлунь» в тот же день сыграет на выезде с рижским «Динамо».
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы:
Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 0:31 (1:0). Трунёв 18:35 (2:0). Радил (Стоа, Пепеляев), 25:12 (3:0). Дефацио (Йип, Брюле), 28:38 (3:1). Трунёв (Воронин, Кулик), 53:05 (4:1). Радил (Пепеляев, Хохлачёв), 53:59 (5:1). Кейн (Чипчура), 55:05 (5:2). Трунёв 59:28 (6:2).
Место и дата
23 сентября 13:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция