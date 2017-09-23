Матвей Елисеев: Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями после спринта на чемпионате России по летнему биатлону. Напомним, что он стал победителем гонки.

«Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке. Это была не первая гонка после того как спустились с гор. Возможно, сказалась акклиматизация.

На награждении подарили брелок из гильзы от АК-47. Не уверен, пустят ли меня с ним в самолет. Но как талисман можно повесить его на бачок или рюкзак, почему бы и нет», - цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский

Мужчины

Спринт

1. Матвей Елисеев (Москва) — 22:58.4 (0)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +16.6 (1)

3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18.6 (0)

4. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +21.2 (0)

5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +38.4 (1)

6. Юрий Шопин (Ульяновская область) +40.1 (1)

7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +45.8 (0)

8. Сергей Корастылев (Красноярский край) +47.3 (0)

9. Иван Печенкин (Тюменская область) +49.5 (0)

10. Сергей Клячин (Пермский край) +57.1 (2)