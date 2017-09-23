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Матвей Елисеев: Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями после спринта на чемпионате России по летнему биатлону. Напомним, что он стал победителем гонки.

«Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке. Это была не первая гонка после того как спустились с гор. Возможно, сказалась акклиматизация. 

На награждении подарили брелок из гильзы от АК-47. Не уверен, пустят ли меня с ним в самолет. Но как талисман можно повесить его на бачок или рюкзак, почему бы и нет», - цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский

Мужчины

Спринт

1. Матвей Елисеев (Москва) — 22:58.4 (0)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +16.6 (1)

3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18.6 (0)

4. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +21.2 (0)

5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +38.4 (1)

6. Юрий Шопин (Ульяновская область) +40.1 (1)

7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +45.8 (0)

8. Сергей Корастылев (Красноярский край) +47.3 (0)

9. Иван Печенкин (Тюменская область) +49.5 (0)

10. Сергей Клячин (Пермский край) +57.1 (2)

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