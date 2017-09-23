Матвей Елисеев: Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке
Российский биатлонист
Матвей Елисеев поделился впечатлениями после спринта на чемпионате России по
летнему биатлону. Напомним, что он стал победителем гонки.
«Хорошая гонка получилась, хотя
состояние похуже, чем в индивидуалке. Это была не первая гонка после того как
спустились с гор. Возможно, сказалась акклиматизация.
На награждении подарили брелок из гильзы от АК-47. Не уверен, пустят ли
меня с ним в самолет. Но как талисман можно повесить его на бачок или рюкзак,
почему бы и нет», - цитирует Елисеева официальный сайт СБР.
Чемпионат России по
летнему биатлону
Чайковский
Мужчины
Спринт
1. Матвей Елисеев (Москва) —
22:58.4 (0)
2. Эдуард Латыпов (Республика
Башкортостан) +16.6 (1)
3. Антон Бабиков (Республика
Башкортостан) +18.6 (0)
4. Александр Бабчин (Республика
Башкортостан) +21.2 (0)
5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург)
+38.4 (1)
6. Юрий Шопин (Ульяновская область)
+40.1 (1)
7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра)
+45.8 (0)
8. Сергей Корастылев (Красноярский
край) +47.3 (0)
9. Иван Печенкин (Тюменская
область) +49.5 (0)
10. Сергей Клячин (Пермский край)
+57.1 (2)