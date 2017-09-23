Болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Ахматом» бесплатно
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Болельщики «Рубина» смогут попасть на гостевой матч 11-го тура РФПЛ с «Ахматом» по бесплатным билетам, сообщается на официальном сайте казанцев.
Игра пройдет в понедельник на резервном стадионе клуба из Грозного, поскольку на «Ахмат-Арене» идут работы по восстановлению газона.
Встреча начнется в 19:30 мск.
Матч
Место и дата
25 сентября 19:30, СК им. Билимханова, Текстовая трансляция
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