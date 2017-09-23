Рахим Чахкиев: Я завязываю с боксом

Российский боксер Рахим Чахкиев заявил о завершении карьеры.

«Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ



Я буду и дальше жить спортом, но я не думаю, что смогу еще что-то показать. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. Хотя я еще могу что-то показать, но считаю нужным завершить выступления», - приводит слова Чахкиева ТАСС.

34-летний Рахим Чахкиев - олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира по версии IBO в весовой категории до 90,71 кг. 3 декабря 2016 года он проиграл россиянину Максиму Власову техническим нокаутом. В активе Чахкиева 26 побед на профессиональном ринге (16 из них нокаутом) при трех поражениях.







