Рахим Чахкиев: Я завязываю с боксом
Российский боксер Рахим Чахкиев заявил о
завершении карьеры.
«Я завязываю с боксом,
ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг
самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у
меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью
реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ
Я буду и дальше жить спортом, но я не думаю, что смогу еще что-то показать. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. Хотя я еще могу что-то показать, но считаю нужным завершить выступления», - приводит слова Чахкиева ТАСС.
34-летний Рахим
Чахкиев - олимпийский
чемпион 2008 года, чемпион мира по версии IBO в весовой категории до 90,71 кг. 3 декабря 2016 года он проиграл россиянину Максиму
Власову техническим нокаутом. В активе Чахкиева 26 побед на профессиональном
ринге (16 из них нокаутом) при трех поражениях.