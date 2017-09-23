Евгений Алдонин: ЦСКА не будет легко в матче с «Динамо»
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от встречи армейцев с «Динамо» в 11-м туре РФПЛ.
«Потеря Панченко, конечно, является очень весомой для «Динамо», - цитирует Алдонина «Газета. Ru». - Слышал, что участие в матче также не сможет принять защитник Владимир Рыков. Однако ведь бывает так, что трудности закаляют и сплачивают коллектив. Это настоящее дерби, и ЦСКА в нем точно не будет легко».
Игра на «Арене Химки» начнется сегодня в 16:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция