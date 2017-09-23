Евгений Алдонин: ЦСКА не будет легко в матче с «Динамо»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от встречи армейцев с «Динамо» в 11-м туре РФПЛ.

«Потеря Панченко, конечно, является очень весомой для «Динамо», - цитирует Алдонина «Газета. Ru». - Слышал, что участие в матче также не сможет принять защитник Владимир Рыков. Однако ведь бывает так, что трудности закаляют и сплачивают коллектив. Это настоящее дерби, и ЦСКА в нем точно не будет легко».

Игра на «Арене Химки» начнется сегодня в 16:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.