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Евгений Алдонин: ЦСКА не будет легко в матче с «Динамо»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от встречи армейцев с «Динамо» в 11-м туре РФПЛ.

«Потеря Панченко, конечно, является очень весомой для «Динамо», - цитирует Алдонина «Газета. Ru». - Слышал, что участие в матче также не сможет принять защитник Владимир Рыков. Однако ведь бывает так, что трудности закаляют и сплачивают коллектив. Это настоящее дерби, и ЦСКА в нем точно не будет легко».

Игра на «Арене Химки» начнется сегодня в 16:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Динамо - ЦСКА

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Голосование: Как закончится матч «Динамо» – ЦСКА?

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