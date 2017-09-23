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«Динамо» – ЦСКА. Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА. 

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Щенников, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.

Матч начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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