«Динамо» – ЦСКА. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.
ЦСКА: Акинфеев,
А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Щенников, Натхо,
Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.
Матч начнется в
16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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