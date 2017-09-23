«Динамо» – ЦСКА. Стартовые составы

Дмитрий Булыкин: У «Динамо» очень мало шансов на победу в матче с ЦСКА

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между армейцами и «Динамо».