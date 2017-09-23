Президент «Барыса»: Клуб намерен как можно дальше пройти в плей-офф КХЛ

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал об особенностях нынешнего сезона для команды.

Казахстанский клуб занимает на данный момент четвертое место в Восточной конференции - в 11 матчах он одержал семь побед и набрал 22 очка.

«Команда серьезно обновилась и омолодилась. Одна из основных задач тренерского штаба - дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше», - сказал Шопобаев.