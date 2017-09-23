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Эдуард Латыпов: Доволен вторым местом

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями после спринта на чемпионате России по биатлону. Напомним, что он занял второе место, уступив только Матвею Елисееву.

«Гонка для меня сегодня прошла хорошо по сравнению с индивидуалкой. Чувствовал себя отлично. Поработал на всех кругах. Не справился только на стойке с одним выстрелом. Доволен сегодняшним результатом.

Сейчас я тренируюсь в резервной команде. Подготовка идет хорошо, по плану. Мы сделали все запланированное в это межсезонье», - цитирует Латыпова официальный сайт СБР.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский

Мужчины

Спринт

1. Матвей Елисеев (Москва) — 22:58.4 (0)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +16.6 (1)

3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18.6 (0)

4. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +21.2 (0)

5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +38.4 (1)

6. Юрий Шопин (Ульяновская область) +40.1 (1)

7. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +45.8 (0)

8. Сергей Корастылев (Красноярский край) +47.3 (0)

9. Иван Печенкин (Тюменская область) +49.5 (0)

10. Сергей Клячин (Пермский край) +57.1 (2)

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