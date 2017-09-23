«Югра» – СКА. Войнов забросил первую шайбу в сезоне-2017/18

Защитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» впервые отличился в сезоне-2017/18.

Внимание, гифка! Слава Войнов врывается в кадр и открывает счет своим голам в этом сезоне. А заодно и счет в матче. Мы скучали! pic.twitter.com/EinyD5NVS5 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 сентября 2017 г.

Войнов открыл счет в игре, забросив в большинстве с передачи Ильи Ковальчука на девятой минуте первого периода.

Напомним, 21 сентября хоккеист впервые с февраля появился на льду, в матче с «Авангардом» (3:1) он провел на льду 17 минут 6 секунд.



