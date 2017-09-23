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«Югра» – СКА. Войнов забросил первую шайбу в сезоне-2017/18

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» впервые отличился в сезоне-2017/18. 

Войнов открыл счет в игре, забросив в большинстве с передачи Ильи Ковальчука на девятой минуте первого периода. 

Напомним, 21 сентября хоккеист впервые с февраля появился на льду, в матче с «Авангардом» (3:1) он провел на льду 17 минут 6 секунд.   

Матч

Югра - СКА - 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Перерыв

Голы:

Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5).

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция


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