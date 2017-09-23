«Югра» – СКА. Войнов забросил первую шайбу в сезоне-2017/18
Защитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» впервые отличился в сезоне-2017/18.
Внимание, гифка! Слава Войнов врывается в кадр и открывает счет своим голам в этом сезоне. А заодно и счет в матче. Мы скучали! pic.twitter.com/EinyD5NVS5— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 сентября 2017 г.
Войнов открыл счет в игре, забросив в большинстве с передачи Ильи Ковальчука на девятой минуте первого периода.
Напомним, 21 сентября хоккеист впервые с февраля появился на льду, в матче с «Авангардом» (3:1) он провел на льду 17 минут 6 секунд.
Матч
Югра - СКА - 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)Перерыв
Голы:
Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5).
Место и дата
23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция