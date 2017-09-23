«Урал» обыграл «Тосно» в молодежном первенстве и одержал первую победу в сезоне
В матче 11-го тура Молодежного первенства России «Урал» дома победил «Тосно» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил Никита Муромский. Это первая победа «Урала» в сезоне, который не мог победить на протяжении десяти матчей.
В турнирной таблице клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте с пятью очками, команда из Ленинградской области идет на одиннадцатой строчке, имея в активе двенадцать очков.
Следующий матч «Урал» проведет 30 сентября в Москве против «Спартака», «Тосно» в тот же день примет «Ахмат».
Матч
Урал (мол) - Тосно (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Муромский 48 (1:0).
Место и дата
23 сентября 13:30, манеж «Урал», Онлайн-трансляция
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