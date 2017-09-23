«Урал» обыграл «Тосно» в молодежном первенстве и одержал первую победу в сезоне

В матче 11-го тура Молодежного первенства России «Урал» дома победил «Тосно» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил Никита Муромский. Это первая победа «Урала» в сезоне, который не мог победить на протяжении десяти матчей.

В турнирной таблице клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте с пятью очками, команда из Ленинградской области идет на одиннадцатой строчке, имея в активе двенадцать очков.

Следующий матч «Урал» проведет 30 сентября в Москве против «Спартака», «Тосно» в тот же день примет «Ахмат».