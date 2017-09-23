Джумхур обыграл Штруффа и вышел в финал St. Petersburg Open-2017
В полуфинальном матче St. Petersburg Open-2017 босниец Дамир Джумхур в двух сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Счет по сетам - 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Джумхур встретится в финале с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Фабио Фоньини (Италия).
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев.
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