«Севилья» всухую уступила «Атлетико»
«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде уступила «Атлетико» (0:2) в 6-м туре чемпионата Испании.
У победителей отличились Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69-я).
Севильцы с 13 очками занимают третье место, столичный клуб с 14-ю баллами - на второй строчке.
В следующем туре «Севилья» 30 сентября примет «Малагу», а «Атлетико» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».
Матч
Атлетико - Севилья - 2:0 (0:0)
Голы
Карраско 46 (1:0). Гризманн 69 (2:0).
Состав
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Эрнандес Л., Савич, Карраско (Гамейро, 81), Сауль, Габи, Коке, Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72)
Севилья: Гонсалес, Ленгле, Каррису, Меркадо (Крон-Дели, 77), Банега, Н'Зонзи, Васкес, Сарабиа (Корреа, 57), Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 68)
Предупреждения:
Габи, 28; Карраско, 47; Врсалько, 66; Корреа, 76 - Муриэль, 49; Меркадо, 53; Ленгле, 84
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
23 сентября 14:00, Ванда Метрополитано, Онлайн-трансляция