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«Севилья» всухую уступила «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Севилья», соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде уступила «Атлетико» (0:2) в 6-м туре чемпионата Испании.

У победителей отличились Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69-я).

Севильцы с 13 очками занимают третье место, столичный клуб с 14-ю баллами - на второй строчке.

В следующем туре «Севилья» 30 сентября примет «Малагу», а «Атлетико» в тот же день сыграет на выезде с «Леганесом».

Матч

Атлетико - Севилья - 2:0 (0:0)

Голы

Карраско 46 (1:0). Гризманн 69 (2:0).

Состав

Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Эрнандес Л., Савич, Карраско (Гамейро, 81), Сауль, Габи, Коке, Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72)

Севилья: Гонсалес, Ленгле, Каррису, Меркадо (Крон-Дели, 77), Банега, Н'Зонзи, Васкес, Сарабиа (Корреа, 57), Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 68)

Предупреждения:

Габи, 28; Карраско, 47; Врсалько, 66; Корреа, 76 - Муриэль, 49; Меркадо, 53; Ленгле, 84

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

23 сентября 14:00, Ванда Метрополитано, Онлайн-трансляция

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