«Севилья» всухую уступила «Атлетико»

«Барселона» предлагала Коутиньо контракт с зарплатой в 115 миллионов евро на пять лет

Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагала полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Они были опубликованы немецким изданием Spiegel.