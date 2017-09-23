«Шахтер» на выезде обыграл «Звезду»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 11-го тура чемпионата Украины между «Звездой»
и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу
донецкого клуба.
В составе победителей дубль сделал Факундо
Феррейра, еще по мячу забил Марлос и
Виктор Коваленко. У «Звезды» гол в активе Ишема Эль-Амдауи и Глеба Рассадкина.
«Шахтер» с 25 очками лидирует в чемпионате
Украины. У «Звезды» восемь очков и
восьмое место. В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Карпатами», а «Звезда» -с «Александрией».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
11-й тур
«Звезда» - «Шахтер» - 2:4
Голы: Эль-Амдауи, 38, Рассадкин, 76 –
Феррейра, 13, 45, Марлос, 44, Коваленко, 90+5
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