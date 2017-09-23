«Шахтер» на выезде обыграл «Звезду»

Матч 11-го тура чемпионата Украины между «Звездой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу донецкого клуба.

В составе победителей дубль сделал Факундо Феррейра, еще по мячу забил Марлос и Виктор Коваленко. У «Звезды» гол в активе Ишема Эль-Амдауи и Глеба Рассадкина.

«Шахтер» с 25 очками лидирует в чемпионате Украины. У «Звезды» восемь очков и восьмое место. В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Карпатами», а «Звезда» -с «Александрией».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

11-й тур

«Звезда» - «Шахтер» - 2:4

Голы: Эль-Амдауи, 38, Рассадкин, 76 – Феррейра, 13, 45, Марлос, 44, Коваленко, 90+5