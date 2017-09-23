«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура чемпионата Шотландии между
«Рейнджерс» и «Селтиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу «Селтика».
В составе победителей отличились Том Рогич и
Ли Гриффитс. «Селтик» с 19 очками лидирует в чемпионате Шотландии. У «Рейнджерс»
11 очков и четвертое место.
В следующем туре «Рейнджерс» сыграет с Хэмилтоном,
а «Селтик» - с «Хибернианом».
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига
7-й тур
«Рейнджерс» - «Селтик» - 0:2
Голы: Рогич, 50, Гриффитс, 65
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