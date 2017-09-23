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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура чемпионата Шотландии между «Рейнджерс» и «Селтиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Селтика».

В составе победителей отличились Том Рогич и Ли Гриффитс. «Селтик» с 19 очками лидирует в чемпионате Шотландии. У «Рейнджерс» 11 очков и четвертое место.

В следующем туре «Рейнджерс» сыграет с Хэмилтоном, а «Селтик» - с  «Хибернианом».

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

7-й тур

«Рейнджерс» - «Селтик» - 0:2

Голы: Рогич, 50, Гриффитс, 65 

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