Сергей Силкин: Тренерский штаб «Динамо» найдет варианты игры без Панченко
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых с ЦСКА в 11-м туре РФПЛ.
«Шанс есть всегда, причем не только на ничью, - цитирует специалиста «Газета.Ru». - Понятное дело, что и ЦСКА в этом матче является фаворитом, и потеря Панченко для «Динамо» это ощутимый момент, но тренерский штаб бело-голубых, думаю, найдет и другие варианты построения игры. Так что гарантировать кому-то стопроцентную победу или стопроцентное поражение невозможно».
Игра в Химках начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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