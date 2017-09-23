Сергей Силкин: Тренерский штаб «Динамо» найдет варианты игры без Панченко

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых с ЦСКА в 11-м туре РФПЛ.

«Шанс есть всегда, причем не только на ничью, - цитирует специалиста «Газета.Ru». - Понятное дело, что и ЦСКА в этом матче является фаворитом, и потеря Панченко для «Динамо» это ощутимый момент, но тренерский штаб бело-голубых, думаю, найдет и другие варианты построения игры. Так что гарантировать кому-то стопроцентную победу или стопроцентное поражение невозможно».

Игра в Химках начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.