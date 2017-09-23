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Дмитрий Булыкин: У «Динамо» очень мало шансов на победу в матче с ЦСКА

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между армейцами и «Динамо».

- «Динамо» хорошо играл с лидерами, когда был здоров Панченко, теперь посмотрим, как команда будет биться с лидером без Кирилла. Конечно, бело-голубым будет тяжело против опытного и мастеровитого ЦСКА, и я думаю, что у хозяев в этой встрече очень мало шансов на победу. Однако за ничью динамовцы могут попробовать зацепиться при определенных условиях, но и это, естественно, будет крайне трудно осуществить без главного бомбардира, — сказал Булыкин в интервью «Газете.Ru».

Матч между «Динамо» и ЦСКА состоится 23 сентября на поле стадиона «Арена Химки». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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