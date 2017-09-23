Дамир Джумхур: Я осознал, что мой теннис хорош, что он улучшается

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился впечатлениями от победы в полуфинале St. Petersburg Open над Яном-Леннардом Штруффом.

– Я знал, что мне в полуфинале нужно играть лучше, чем в четвертьфинале. Все сработало: и подача, и удар справа, и прием. Благодаря этому я вышел во второй в жизни финал турнира ATP.

– Предыдущий финал вы проиграли Баутисте Агуту. Что измените, чтобы теперь его обыграть, если он тоже выйдет в финале в Петербурге?

– Тогда я играл в финале первый раз, теперь наверняка будет проще. Сейчас я гораздо больше уверен в себе.



– У вас впечатляющий прогресс за последние пару месяцев. В чем причина?

– Я осознал, что мой теннис хорош, что он улучшается. Даже когда я проигрывал, я понимал: играл я хорошо. Может быть, это действительно удивительно: столько турниров подряд почти без плохих дней. Но когда ты много работаешь и уверен в себе, и такое бывает.



– Вы после проигранных розыгрышей сами себе кричали «Браво!» Это ваш метод справляться со сложными моментами?

– Да, это, можно сказать, такая самоирония. Мне это иногда действительно нужно, - приводит слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинальном матче St. Petersburg Open-2017 босниец Дамир Джумхур в двух сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Счет по сетам - 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Джумхур встретится в финале с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Фабио Фоньини (Италия).

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев.

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