Игорь Кравчук: Мы устали и плохо сыграли в большинстве

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук – о причинах поражения своей команды от «Спартака» (2:5).

– У нас очень тяжелый график, все матчи через день, к тому же эта игра началась днем, что наложило отпечаток на действия наших хоккеистов. Мы плохо сыграли в меньшинстве.

Сказалось ли отсутствие на лавке главного тренера? Конечно. Ведь он лучше других может найти нужные слова для команды. На то он и главный тренер.