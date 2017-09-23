Вадим Епанчинцев: Мы прилично выглядели в большинстве
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев после победы над «Куньлунем» (5:2) выразил удовлетворение своими бригадами большинства.
– Если соперник недоволен игрой в меньшинстве, то мы наоборот прилично выглядели в большинстве, забили. Правда, нахватали удалений. Но подчистил вратарь.
– Что с вашим капитаном Дмитрием Калининым, который не выходил уже с конца первого периода?
– Пока не могу ответить. Его увезли на МРТ.
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы:
Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 0:31 (1:0). Трунёв 18:35 (2:0). Радил (Стоа, Пепеляев), 25:12 (3:0). Дефацио (Йип, Брюле), 28:38 (3:1). Трунёв (Воронин, Кулик), 53:05 (4:1). Радил (Пепеляев, Хохлачёв), 53:59 (5:1). Кейн (Чипчура), 55:05 (5:2). Трунёв 59:28 (6:2).
Место и дата
23 сентября 13:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция