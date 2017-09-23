Вадим Епанчинцев: Мы прилично выглядели в большинстве

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев после победы над «Куньлунем» (5:2) выразил удовлетворение своими бригадами большинства.

– Если соперник недоволен игрой в меньшинстве, то мы наоборот прилично выглядели в большинстве, забили. Правда, нахватали удалений. Но подчистил вратарь.

– Что с вашим капитаном Дмитрием Калининым, который не выходил уже с конца первого периода?

– Пока не могу ответить. Его увезли на МРТ.