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«Авангард» крупно обыграл «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома обыграл «Локомотив» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Дмитрий Кугрышев, Виталий Меньшиков и Егор Мартынов (дважды), у гостей - Макс Тальбо.

Сибирский клуб занимает 5-е место в Восточной конференции, ярославцы идут вторыми на Западе.

25 сентября «Авангард» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Матч

Авангард - Локомотив - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы:

Кошелев (Медведев, Фисенко), 0:44 (1:0). Семёнов (Петерссон, Эверберг), 12:24 (2:0). Тальбо (Крунвалль), 27:41 (2:1). Кугрышев (Мартынов), 39:28 (3:1). Меньшиков (Медведев, Лемтюгов), 45:10 (4:1). Мартынов (Густафсон, Михеев), 52:49 (5:1). Мартынов (Густафсон, Семёнов), 53:44 (6:1).

Место и дата

23 сентября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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