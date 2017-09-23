«Авангард» крупно обыграл «Локомотив»
«Авангард» дома обыграл «Локомотив» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Дмитрий Кугрышев, Виталий Меньшиков и Егор Мартынов (дважды), у гостей - Макс Тальбо.
Сибирский клуб занимает 5-е место в Восточной конференции, ярославцы идут вторыми на Западе.
25 сентября «Авангард» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
Матч
Авангард - Локомотив - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Кошелев (Медведев, Фисенко), 0:44 (1:0). Семёнов (Петерссон, Эверберг), 12:24 (2:0). Тальбо (Крунвалль), 27:41 (2:1). Кугрышев (Мартынов), 39:28 (3:1). Меньшиков (Медведев, Лемтюгов), 45:10 (4:1). Мартынов (Густафсон, Михеев), 52:49 (5:1). Мартынов (Густафсон, Семёнов), 53:44 (6:1).
Место и дата
23 сентября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция