Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» переиграть «Вест Хэм»

Футболисты «Тоттенхэма» на выезде переиграли «Вест Хэм» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

У «Тоттенхэма» забитыми голами отметились Кристиан Эриксен и Харри Кейн, офрмивший дубль в этой встрече. У «Вест Хэма» точные удары на счету Хавьера Эрнандеса и Шейку Куйяте.

Добавим, на 70-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул защитник «шпор» Серж Орье.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм», имея в активе четыре очка, занимает 17-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 30 сентября встретится с «Хаддерсфилдом». В тот же день «Вест Хэм» сыграет с «Суонси».