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Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» переиграть «Вест Хэм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Тоттенхэма» на выезде переиграли «Вест Хэм» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

У «Тоттенхэма» забитыми голами отметились Кристиан Эриксен и Харри Кейн, офрмивший дубль в этой встрече. У «Вест Хэма» точные удары на счету Хавьера Эрнандеса и Шейку Куйяте.

Добавим, на 70-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул защитник «шпор» Серж Орье.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм», имея в активе четыре очка, занимает 17-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 30 сентября встретится с «Хаддерсфилдом». В тот же день «Вест Хэм» сыграет с «Суонси».

Матч

Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:3 (0:2)

Голы

Кейн 35 (0:1). Кейн 38 (0:2). Эриксен 60 (0:3). Эрнандес 66 (1:3). Куяте 87 (2:3).

Состав

Вест Хэм: Харт, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку, 74), Сабалета, Ноубл, Антонио (Кэрролл, 28), Куяте, Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66)

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Сиссоко (Триппьер, 78), Алли, Дайер, Кейн (Льоренте, 89)

Предупреждения:

Эрнандес, 81; Айю, 90; Кэрролл, 90; Рид, 90 - Орье, 64; Льоренте, 90; Дайер, 90

Удаления:

нет - Орье, 70

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

23 сентября 14:30, Олимпийский, Онлайн-трансляция

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