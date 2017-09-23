Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» переиграть «Вест Хэм»
Футболисты «Тоттенхэма» на выезде переиграли «Вест Хэм» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 3:2.
У «Тоттенхэма» забитыми голами отметились Кристиан Эриксен и Харри Кейн, офрмивший дубль в этой встрече. У «Вест Хэма» точные удары на счету Хавьера Эрнандеса и Шейку Куйяте.
Добавим, на 70-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул защитник «шпор» Серж Орье.
После этой игры «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм», имея в активе четыре очка, занимает 17-е место.
В следующем туре «Тоттенхэм» 30 сентября встретится с «Хаддерсфилдом». В тот же день «Вест Хэм» сыграет с «Суонси».
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:3 (0:2)
Голы
Кейн 35 (0:1). Кейн 38 (0:2). Эриксен 60 (0:3). Эрнандес 66 (1:3). Куяте 87 (2:3).
Состав
Вест Хэм: Харт, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку, 74), Сабалета, Ноубл, Антонио (Кэрролл, 28), Куяте, Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66)
Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Сиссоко (Триппьер, 78), Алли, Дайер, Кейн (Льоренте, 89)
Предупреждения:
Эрнандес, 81; Айю, 90; Кэрролл, 90; Рид, 90 - Орье, 64; Льоренте, 90; Дайер, 90
Удаления:
нет - Орье, 70
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
23 сентября 14:30, Олимпийский, Онлайн-трансляция