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Дамир Джумхур: Рублев – точно один из лучших молодых игроков в мире

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением об игре за сборную на Кубке Дэвиса и поражении российской команды на турнире от Венгрии.

– Вы готовы помогать своей сборной пробиваться выше в Кубке Дэвиса? 
– Да, за шесть последних лет я пропустил только один матч. Очень люблю играть за страну. У нас хорошая сетка: мы пропускаем один раунд, потом играем на выезде со Словакией. Если победим – уже плей-офф за выход в Мировую группу, для нашей маленькой страны это будет большое достижение. 

Считаю, кстати, что поражение сборной России в Кубке Дэвиса – неожиданное. Хачанов и Рублев очень сильны, Андрей обыграл меня на US Open. У России точно хорошая команда. Рублев, я уверен, в ближайшее время будет показывать топ-результаты. Андрей хорош в игре, уже выиграл первый титул, и он точно один из лучших молодых игроков в мире, - приводит слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России уступила Венгрии со счетом 1:3.  

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