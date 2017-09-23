Дамир Джумхур: Рублев – точно один из лучших молодых игроков в мире

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением об игре за сборную на Кубке Дэвиса и поражении российской команды на турнире от Венгрии.

– Вы готовы помогать своей сборной пробиваться выше в Кубке Дэвиса?

– Да, за шесть последних лет я пропустил только один матч. Очень люблю играть за страну. У нас хорошая сетка: мы пропускаем один раунд, потом играем на выезде со Словакией. Если победим – уже плей-офф за выход в Мировую группу, для нашей маленькой страны это будет большое достижение.

Считаю, кстати, что поражение сборной России в Кубке Дэвиса – неожиданное. Хачанов и Рублев очень сильны, Андрей обыграл меня на US Open. У России точно хорошая команда. Рублев, я уверен, в ближайшее время будет показывать топ-результаты. Андрей хорош в игре, уже выиграл первый титул, и он точно один из лучших молодых игроков в мире, - приводит слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России уступила Венгрии со счетом 1:3.