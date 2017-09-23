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«Краснодар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Краснодар без Лодыгина, Жиркова и Шатова

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

На матч 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини взял 23 футболиста. 

Вратари: Андрей Лунев, Егор Бабурин, Михаил Кержаков;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

Полузащитники: Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони;

Форварды: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз;

Напомним, матч с «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 24 сентября, и начнется в 19:00.

Матч

Краснодар - Зенит

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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