«Краснодар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Краснодар без Лодыгина, Жиркова и Шатова
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
На матч 11-го тура РФПЛ против «Краснодара» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини взял 23 футболиста.
Вратари: Андрей Лунев, Егор Бабурин, Михаил Кержаков;
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Денис Терентьев;
Полузащитники: Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони;
Форварды: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз;
Напомним, матч с «Краснодаром» пройдет в воскресенье, 24 сентября, и начнется в 19:00.
Матч
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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