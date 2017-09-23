Алексей Смертин: В случае с «Балтикой» была крайне неудачная провокация

Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Павла Кукуяна во время матча 1/16 финала Кубка России «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (2:3).