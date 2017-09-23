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Алексей Смертин: В случае с «Балтикой» была крайне неудачная провокация

Источник:  ТАССКомментарии

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, Алексей Смертин прокомментировал инцидент с оскорблением игрока «Балтики» калининградской газетой, выпустившей материал «Бунт негра против судьи».

«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. 

Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ», - цитирует Смертина ТАСС.

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