Алексей Смертин: В случае с «Балтикой» была крайне неудачная провокация
Источник: ТАССКомментарии
Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, Алексей
Смертин прокомментировал инцидент с оскорблением игрока «Балтики»
калининградской газетой, выпустившей материал «Бунт негра против
судьи».
«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба.
Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ», - цитирует Смертина ТАСС.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически