Максим Трунев: Набрал форму, поэтому сегодня прорвало

Нападающий «Спартака» Максим Трунев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», в котором красно-белые взяли верх со счетом 6:2.

- Набрал форму, поэтому сегодня прорвало. Хорошо сыграли в обороне и большинстве. Нашли свою игру, хорошо играем в атаке, поэтому много шайб в последних матчах. Нужно поправить действия в обороне, тогда будет все хорошо, - передает слова Трунева ТАСС.

Добавим, что в матче с китайским клубом Трунев оформил хеет-трик.

В следующем матче 25 сентября «Спартак» примет «Амур».