Максим Трунев: Набрал форму, поэтому сегодня прорвало
Нападающий «Спартака» Максим Трунев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», в котором красно-белые взяли верх со счетом 6:2.
- Набрал форму, поэтому сегодня прорвало. Хорошо сыграли в обороне и большинстве. Нашли свою игру, хорошо играем в атаке, поэтому много шайб в последних матчах. Нужно поправить действия в обороне, тогда будет все хорошо, - передает слова Трунева ТАСС.
Добавим, что в матче с китайским клубом Трунев оформил хеет-трик.
В следующем матче 25 сентября «Спартак» примет «Амур».
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы:
Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 0:31 (1:0). Трунёв 18:35 (2:0). Радил (Стоа, Пепеляев), 25:12 (3:0). Дефацио (Йип, Брюле), 28:38 (3:1). Трунёв (Воронин, Кулик), 53:05 (4:1). Радил (Пепеляев, Хохлачёв), 53:59 (5:1). Кейн (Чипчура), 55:05 (5:2). Трунёв 59:28 (6:2).
Место и дата
23 сентября 13:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция