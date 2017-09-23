Евгений Плющенко: Старты с Сотниковой пока не обсуждали – сначала надо залечиться

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что Аделина Сотникова не нуждается в операции и она уже приступила к тренировкам.

«Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, «сушится», но на лед пока не выходила. Старты с ней пока не обсуждали — сначала надо залечиться, потом — раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать», - цитирует Плющенко ТАСС.