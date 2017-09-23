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СКА забросил «Югре» девять шайб, одержав четырнадцатую победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Югру» со счетом 9:1.

За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью очками.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».

Матч

Югра - СКА - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

Голы:

Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5). Широков (Херсли, Калинин), 48:41 (1:6). Херсли (Белов, Широков), 50:31 (1:7). Дергачёв (Кетов), 52:14 (1:8). Каблуков (Рундблад, Дергачёв), 56:38 (1:9).

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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