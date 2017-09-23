Харри Кейн: «Тоттенхэму» нужно улучшать показатели в домашних матчах

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Когда ты ведешь 3:0, но в концовке счет становится 3:1 или 3:2, это всегда очень нервно, особенно когда играешь вдесятером. Но это отличный результат. Не зацикливаюсь на своей результативности, хочу забивать в матче с любым соперником. Рад, что сегодня отличился дважды и помог команде победить. Знаем, что должны улучшить показатели в домашних матчах. Но заработать девять очков в трех выездых играх - это действительно хорошо», - цитирует форварда BBC Sport.