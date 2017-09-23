Харри Кейн: «Тоттенхэму» нужно улучшать показатели в домашних матчах
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в 6-м туре чемпионата Англии.
«Когда ты ведешь 3:0, но в концовке счет становится 3:1 или 3:2, это всегда очень нервно, особенно когда играешь вдесятером. Но это отличный результат. Не зацикливаюсь на своей результативности, хочу забивать в матче с любым соперником. Рад, что сегодня отличился дважды и помог команде победить. Знаем, что должны улучшить показатели в домашних матчах. Но заработать девять очков в трех выездых играх - это действительно хорошо», - цитирует форварда BBC Sport.
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:3 (0:2)
Голы
Кейн 35 (0:1). Кейн 38 (0:2). Эриксен 60 (0:3). Эрнандес 66 (1:3). Куяте 87 (2:3).
Состав
Вест Хэм: Харт, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку, 74), Сабалета, Ноубл, Антонио (Кэрролл, 28), Куяте, Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66)
Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Сиссоко (Триппьер, 78), Алли, Дайер, Кейн (Льоренте, 89)
Предупреждения:
Эрнандес, 81; Айю, 90; Кэрролл, 90; Рид, 90 - Орье, 64; Льоренте, 90; Дайер, 90
Удаления:
нет - Орье, 70
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
23 сентября 14:30, Олимпийский, Онлайн-трансляция