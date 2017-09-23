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Денис Зернов: Даже не раздумывал над переездом в Тольятти

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Нападающий «Лады» Денис Зернов рассказал, как принимал решение переехать в Тольятти.

«Когда появился вариант переехать в Тольятти, то я долго не раздумывал и согласился. Так как в Челябинске на меня уже не рассчитывали, в команду МХЛ пришли ребята моложе меня, и ставку делали уже на них, а провести лишний сезон в ЮХЛ у меня желания не было, я уже перерос эту лигу к тому моменту.

Как начали подключать к основе? В конце моего первого сезона в Тольятти, целую пятерку игроков из «Ладьи» привлекли к весенним сборам «Лады». Был шанс поехать на сборы с основной командой в межсезонье, но тогда что-то не получилось, и пришлось еще год провести в МХЛ», — цитирует Зернова официальный сайт «Лады».

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