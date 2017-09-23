Фернандеса получил травму в матче с «Динамо»
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес получил повреждение в игре 11-го тура РФПЛ против «Динамо».
На 27-й минуте натурализованный россиянин бразильского происхождения после столкновения с одним из футболистов бело-голубых упал на газон и смог покинуть поле только на носилках.
Фернандеса спустя пару минут заменил Кирилл Набабкин.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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