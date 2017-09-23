Антонио Конте: Мы «Челси», и мы просто обязаны добиваться успеха
Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем шестого тура чемпионата Англии против «Сток Сити» рассказал о желании добиться успеха во всех турнирах, в которых участвует лондонский клуб.
- В этом сезоне у нас будут новые задачи, и ситуация будет непростой, нам придется участвовать в четырех турнирах, и матчи будут проходить каждые три дня. Мы играем со «Стоуком», а потом в среду нам предстоит встреча с «Атлетико». Еще через три дня нас снова ждет серьезное противостояние — мы принимаем на своем поле «Ман Сити». Конечно, очень непросто будет провести все три сложных матча в такой плотной последовательности.
Нам необходимо работать, чтобы добиться успеха во всех турнирах. Мы «Челси», и мы просто обязаны добиваться успеха. Наша цель - максимально выкладываться каждый день, каждую неделю, каждый месяц, делать все, что мы можем.
Важен каждый турнир. Я не думаю, что какая-то команда начинает участие в турнире и считает, что лучше проиграть и вылететь. Мы хотим победить и пройти дальше в этих турнирах, но вполне нормально, что иногда за слишком частую ротацию можно поплатиться, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Добавим, что матч «Челси» со «Сток Сити» проходит на поле стадиона «Бет365 – Британниа». На данную минуту идет первый тайм, счет 1:0 в пользу «Челси».
Матч
Голы
Мората 2 (0:1). Педро 30 (0:2).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Флетчер, Собхи, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе
Челси: Куртуа, Алонсо, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Виллиан, Бакайоко, Мората, Педро
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
23 сентября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция