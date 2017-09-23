Антонио Конте: Мы «Челси», и мы просто обязаны добиваться успеха

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем шестого тура чемпионата Англии против «Сток Сити» рассказал о желании добиться успеха во всех турнирах, в которых участвует лондонский клуб.

- В этом сезоне у нас будут новые задачи, и ситуация будет непростой, нам придется участвовать в четырех турнирах, и матчи будут проходить каждые три дня. Мы играем со «Стоуком», а потом в среду нам предстоит встреча с «Атлетико». Еще через три дня нас снова ждет серьезное противостояние — мы принимаем на своем поле «Ман Сити». Конечно, очень непросто будет провести все три сложных матча в такой плотной последовательности.

Нам необходимо работать, чтобы добиться успеха во всех турнирах. Мы «Челси», и мы просто обязаны добиваться успеха. Наша цель - максимально выкладываться каждый день, каждую неделю, каждый месяц, делать все, что мы можем.

Важен каждый турнир. Я не думаю, что какая-то команда начинает участие в турнире и считает, что лучше проиграть и вылететь. Мы хотим победить и пройти дальше в этих турнирах, но вполне нормально, что иногда за слишком частую ротацию можно поплатиться, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что матч «Челси» со «Сток Сити» проходит на поле стадиона «Бет365 – Британниа». На данную минуту идет первый тайм, счет 1:0 в пользу «Челси».