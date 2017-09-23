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Славен Билич: После удаления мы вернулись в игру, но этого оказалось недостаточно

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал домашнее поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Мы разочарованы результатом. Игру начали хорошо, размашисто, не давая сопернику пространства. До первого гола мы имели немало хороших возможностей в атаке, но не использовали их. После удаления у «Тоттенхэма» мы вернулись в игру, создавали давление, но этого оказалось недостаточно. Когда ты играешь против топовых команд, ты даже если позволяешь им немногое, они из этого немногого создают шансы и забивают», - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:3 (0:2)

Голы

Кейн 35 (0:1). Кейн 38 (0:2). Эриксен 60 (0:3). Эрнандес 66 (1:3). Куяте 87 (2:3).

Состав

Вест Хэм: Харт, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку, 74), Сабалета, Ноубл, Антонио (Кэрролл, 28), Куяте, Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66)

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Сиссоко (Триппьер, 78), Алли, Дайер, Кейн (Льоренте, 89)

Предупреждения:

Эрнандес, 81; Айю, 90; Кэрролл, 90; Рид, 90 - Орье, 64; Льоренте, 90; Дайер, 90

Удаления:

нет - Орье, 70

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

23 сентября 14:30, Олимпийский, Онлайн-трансляция

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