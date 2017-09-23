Славен Билич: После удаления мы вернулись в игру, но этого оказалось недостаточно

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал домашнее поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Мы разочарованы результатом. Игру начали хорошо, размашисто, не давая сопернику пространства. До первого гола мы имели немало хороших возможностей в атаке, но не использовали их. После удаления у «Тоттенхэма» мы вернулись в игру, создавали давление, но этого оказалось недостаточно. Когда ты играешь против топовых команд, ты даже если позволяешь им немногое, они из этого немногого создают шансы и забивают», - цитирует специалиста BBC Sport.