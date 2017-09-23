Врач «Локомотива»: Чорлука может вернуться в общую группу до зимы

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин заявил, что защитник Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в РФПЛ.

«Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке.

Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва», - цитирует Хайкина ТАСС.

Напомним, Чорлука получил травму колена в матче 24-го тура прошлого сезона РФПЛ против «Амкара».