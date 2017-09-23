Маурисио Почеттино: Эта победа над «Вест Хэмом» - больше чем три очка

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Мы хорошо играли и боролись. Одержали заслуженную победу. Когда остались вдесятером, соперник начал доминировать, забрасывать мяч в нашу штрафную - они сильны в этом компоненте игры. Но мы выстояли. Эта победа означает больше чем три очка, ведь «Вест Хэм» защищал свою честь и играл для своих болельщиков», - цитирует специалиста BBC Sport.