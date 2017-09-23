Евгений Кулик: С первой смены стало понятно, что «Куньлунь» заряжен на силовую борьбу

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал победу над «Куньлунем» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.



- В «Куньлунь Ред Стар» немало игроков из Северной Америки. Они не пытались «залезть под кожу» защитникам?

- Да, сегодня с первой смены стало отчетливо понятно, что они заряжены на силовую борьбу. Пару раз мы попустили несколько достаточно чувствительных силовых приемов. Но, в принципе, были к этому готовы. Собрались, не расклеились и дали достойный отпор сопернику.



- Что можете назвать ключевым моментов матча?

- Трудно ответить однозначно. На протяжении всей игры мы действовали очень сконцентрировано, самоотверженно и работали на общее благо. Поэтому все получилось так хорошо. Надо сохранять такой же настрой и переносить его на следующие игры.



- Тем не менее, концовка сегодняшнего матча получилась достаточно нервной. Согласны?

- В концовке мы забили много голов и повели с комфортным счетом. Разве что когда пропустили вторую шайбу, стало немного тревожно, да и затем мы остались играть втроем. Но выдержали, выстояли. Спасибо вратарю и нашим нападающим.