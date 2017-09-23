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Евгений Кулик: С первой смены стало понятно, что «Куньлунь» заряжен на силовую борьбу

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал победу над «Куньлунем» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- В «Куньлунь Ред Стар» немало игроков из Северной Америки. Они не пытались «залезть под кожу» защитникам?
- Да, сегодня с первой смены стало отчетливо понятно, что они заряжены на силовую борьбу. Пару раз мы попустили несколько достаточно чувствительных силовых приемов. Но, в принципе, были к этому готовы. Собрались, не расклеились и дали достойный отпор сопернику.

- Что можете назвать ключевым моментов матча?
- Трудно ответить однозначно. На протяжении всей игры мы действовали очень сконцентрировано, самоотверженно и работали на общее благо. Поэтому все получилось так хорошо. Надо сохранять такой же настрой и переносить его на следующие игры.

- Тем не менее, концовка сегодняшнего матча получилась достаточно нервной. Согласны?
- В концовке мы забили много голов и повели с комфортным счетом. Разве что когда пропустили вторую шайбу, стало немного тревожно, да и затем мы остались играть втроем. Но выдержали, выстояли. Спасибо вратарю и нашим нападающим.

Матч

Спартак - Куньлунь Ред Стар - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы:

Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 0:31 (1:0). Трунёв 18:35 (2:0). Радил (Стоа, Пепеляев), 25:12 (3:0). Дефацио (Йип, Брюле), 28:38 (3:1). Трунёв (Воронин, Кулик), 53:05 (4:1). Радил (Пепеляев, Хохлачёв), 53:59 (5:1). Кейн (Чипчура), 55:05 (5:2). Трунёв 59:28 (6:2).

Место и дата

23 сентября 13:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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