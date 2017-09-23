Владимир Касторнов: Крючкова уже приступила к тренировкам

Спортивный агент Владимир Касторнов заявил, что доигровщица Светлана Крючкова восстановилась после травмы и приступила к тренировкам в составе сборной России.

«Светлана провела предматчевую тренировку, но состав главный тренер объявит непосредственно перед матчем. Поэтому пока нельзя точно сказать, сыграет ли Крючкова в матче со сборной Турции или нет», — цитирует Касторнова ТАСС.

Напомним, матч между сборными России и Турции состоится 23 сентября в 19:30 по московскому времени.