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Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» обыграть «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ромы» на своем поле переиграли «Удинезе» в шестом туре чемпионата Италии со счетом 3:1.

Забитыми мячами в составе римлян отличились Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави, оформивший в этом матче дубль. У «Удинезе» точный удар на счету Йенса Ларсена.

Добавим, что на 89-й минуте встречи Диего Перотти не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Рома» набрала 12 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «»Удинезе, имея в активе три балла, занимает 16-е место.

В следующем туре «Рома» 1 ноября на выезде сыграет с «Миланом». Днем ранее «Удинезе» примет на своем поле «Сампдорию».

Матч

Рома - Удинезе - 3:1 (3:0)

Голы

Джеко 12 (1:0). Эль-Шаарави 30 (2:0). Эль-Шаарави 45 (3:0). J. Larsen 90 (3:1).

Состав

Рома: Алисон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено, 74), Де Росси, Наингголан, Флоренци (Бруно Перес, 78), Стротман, Джеко (Дефрель, 71), Перотти, Эль-Шаарави

Удинезе: Бизарри, J. Larsen, Анджелла, Самир, Нюйтинк, Янкто, де Пауль (Байич, 70), Бехрами, Барак (Фофана, 52), Ласанья (Пеццелла, 46), Лопес

Предупреждения:

нет - Лопес, 42

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

23 сентября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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