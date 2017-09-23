Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» обыграть «Удинезе»
Футболисты «Ромы» на своем поле переиграли «Удинезе» в шестом туре чемпионата Италии со счетом 3:1.
Забитыми мячами в составе римлян отличились Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави, оформивший в этом матче дубль. У «Удинезе» точный удар на счету Йенса Ларсена.
Добавим, что на 89-й минуте встречи Диего Перотти не смог реализовать 11-метровый.
После этой игры «Рома» набрала 12 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «»Удинезе, имея в активе три балла, занимает 16-е место.
В следующем туре «Рома» 1 ноября на выезде сыграет с «Миланом». Днем ранее «Удинезе» примет на своем поле «Сампдорию».
Матч
Голы
Джеко 12 (1:0). Эль-Шаарави 30 (2:0). Эль-Шаарави 45 (3:0). J. Larsen 90 (3:1).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено, 74), Де Росси, Наингголан, Флоренци (Бруно Перес, 78), Стротман, Джеко (Дефрель, 71), Перотти, Эль-Шаарави
Удинезе: Бизарри, J. Larsen, Анджелла, Самир, Нюйтинк, Янкто, де Пауль (Байич, 70), Бехрами, Барак (Фофана, 52), Ласанья (Пеццелла, 46), Лопес
Предупреждения:
нет - Лопес, 42
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
23 сентября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция