Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» обыграть «Удинезе»

Футболисты «Ромы» на своем поле переиграли «Удинезе» в шестом туре чемпионата Италии со счетом 3:1.

Забитыми мячами в составе римлян отличились Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави, оформивший в этом матче дубль. У «Удинезе» точный удар на счету Йенса Ларсена.

Добавим, что на 89-й минуте встречи Диего Перотти не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Рома» набрала 12 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. «»Удинезе, имея в активе три балла, занимает 16-е место.

В следующем туре «Рома» 1 ноября на выезде сыграет с «Миланом». Днем ранее «Удинезе» примет на своем поле «Сампдорию».