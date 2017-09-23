«Спартак» – «Анжи». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи».
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, З.
Бакаев, Попов, Пашалич, Самедов, Жано, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Джикия, Щербаков, Кутепов, Фернандо, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Сакала, Нимели.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич,
Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
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