Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак6 : 2Куньлунь
Футбол  Динамо0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак1 : 0Анжи
Хоккей  Авангард6 : 1Локомотив
Футбол  Саутгемптон0 : 1Манчестер Юнайтед
Волейбол  Турция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – «Анжи». Стартовые составы

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи».

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, З. Бакаев, Попов, Пашалич, Самедов, Жано, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Джикия, Щербаков, Кутепов, Фернандо, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Сакала, Нимели.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.

Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тони Шуньич: Ничья против ЦСКА – это хорошо, но нам нужно начинать выигрыватьЗащитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ с ЦСКА.Юрий Калитвинцев: В игре впереди у «Динамо» есть проблемыГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ.Виктор Гончаренко: У Фернандеса сотрясение. Надеюсь, он сыграет против «МЮ»Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.«Спартак» – «Анжи». Онлайн«Спартак» – «Анжи». ОнлайнВ матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Анжи».Без Головина – не то. «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в дербиБез Головина – не то. «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в дерби«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в матче 11-го тура РФПЛ. О скучном содержании химкинской игры – в репортаже «Советского спорта».
Футбол
Виктор Гончаренко: У Фернандеса сотрясение. Надеюсь, он сыграет против «МЮ»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Саутгемптон»
Футбол
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас»
Футбол
«Халл» Слуцкого упустил победу над «Редингом»
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости