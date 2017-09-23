«Хоффенхайм» возглавил таблицу бундеслиги, обыграв «Шальке»
«Хоффенхайм» дома взял верх над «Шальке» (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.
У победителей отличились Деннис Гайгер
(13-я минута) и Лукас Рупп (90-я).
Команда из Зинсхайма набрала 14 очков и занимает промежуточное первое место в таблице бундеслиге. Опередить ее сегодня может дортмундская «Боруссия», которая принимает одноклубников из Менхенгладбаха.
У клуба из Гельзенкирхена 9 баллов и 7-я строчка.
В следующем туре «Хоффенхайм» 1 октября сыграет на выезде с «Фрайбургом», а «Шальке» 29 сентября встретится дома с «Байером».
Матч
Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)
Голы
Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)
Предупреждения:
Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция