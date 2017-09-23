«Хоффенхайм» возглавил таблицу бундеслиги, обыграв «Шальке»

«Хоффенхайм» дома взял верх над «Шальке» (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.

У победителей отличились Деннис Гайгер (13-я минута) и Лукас Рупп (90-я).



Команда из Зинсхайма набрала 14 очков и занимает промежуточное первое место в таблице бундеслиге. Опередить ее сегодня может дортмундская «Боруссия», которая принимает одноклубников из Менхенгладбаха.

У клуба из Гельзенкирхена 9 баллов и 7-я строчка.

В следующем туре «Хоффенхайм» 1 октября сыграет на выезде с «Фрайбургом», а «Шальке» 29 сентября встретится дома с «Байером».