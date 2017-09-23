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«Хоффенхайм» возглавил таблицу бундеслиги, обыграв «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Хоффенхайм» дома взял верх над «Шальке» (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.

У победителей отличились Деннис Гайгер (13-я минута) и Лукас Рупп (90-я).

Команда из Зинсхайма набрала 14 очков и занимает промежуточное первое место в таблице бундеслиге. Опередить ее сегодня может дортмундская «Боруссия», которая принимает одноклубников из Менхенгладбаха.

У клуба из Гельзенкирхена 9 баллов и 7-я строчка.

В следующем туре «Хоффенхайм» 1 октября сыграет на выезде с «Фрайбургом», а «Шальке» 29 сентября встретится дома с «Байером».

Матч

Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)

Голы

Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)

Предупреждения:

Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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