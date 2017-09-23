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Паулу Фонсека: «Шахтеру» будет не хватать Срна

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой защитника «горняков» Дарио Срны.

«Дарио – очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего это наш лидер и капитан. Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Напомним, что Срна стал четвертым футболистом «Шахтера», который сдал положительную допинг-пробу за последние шесть лет.

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