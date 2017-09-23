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Медведева выиграла международный турнир в Братиславе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева победила среди одиночниц на турнире «Челлендж серии» по фигурному катанию – «Мемориал Андрея Непела», который в эти дни проходит в Братиславе.

По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка мира набрала 226,72 балла. Второе место завоевала японка Рико Хонго (189,98 балла). На третьем месте еще одна российская спортсменка, Елена Радионова (182,21 балла).

Братислава (Словакия)
Турнир «Челлендж серии»
«Мемориал Андрея Непела»
Женщины
Итоговая классификация

1. Евгения Медведева (Россия) – 226,72
2. Рика Хонго (Япония) – 189,98
3. Елена Радионова (Россия) – 182,21
...5. Алена Леонова (Россия) – 170,68

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