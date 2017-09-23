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Руни получил серьезное рассечение в матче с «Борнмутом» (фото)

Источник:  BBCКомментарии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни получил рассечение в матче шестого тура чемпионата Англии против «Борнмута». Об этом сообщает BBC Sport.

Как отмечается, несмотря на внешнюю серьезность травмы, форвард смог продолжить поединок.

Добавим, что на данную минуту идет второй тайм встречи, счет в матче 1:0 в пользу «Борнмута».


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