Руни получил серьезное рассечение в матче с «Борнмутом» (фото)

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни получил рассечение в матче шестого тура чемпионата Англии против «Борнмута». Об этом сообщает BBC Sport.

Как отмечается, несмотря на внешнюю серьезность травмы, форвард смог продолжить поединок.

Добавим, что на данную минуту идет второй тайм встречи, счет в матче 1:0 в пользу «Борнмута».

HT Everton 0-0 Bournemouth



Wayne Rooney's been in the wars, but not on the scoresheet so far. https://t.co/6XWcSNyj2Z #EVEBOU pic.twitter.com/gZBrQ8uxHU