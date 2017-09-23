«Динамо» на своем поле сыграло вничью с ЦСКА
Московские «Динамо» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в матче 11-го тура РФПЛ.
Встреча получилась не самой насыщенной по голевым моментам, в составе ЦСКА реальные возможности забить упустили Дзагоев и Натхо, у гостей мог отличиться Бечирай.
ЦСКА после этого матча остался на четвертом месте, набрав 20 очков. «Динамо» занимает 12-ю строчку, в активе бело-голубых 10 баллов.
В следующем туре армейцы на своем поле примут «Уфу», а «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матчи пройдут 1 октября.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Предупреждения:
нет - Витиньо, 83
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция