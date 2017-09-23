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«Динамо» на своем поле сыграло вничью с ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московские «Динамо» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в матче 11-го тура РФПЛ.

Встреча получилась не самой насыщенной по голевым моментам, в составе ЦСКА реальные возможности забить упустили Дзагоев и Натхо, у гостей мог отличиться Бечирай.

ЦСКА после этого матча остался на четвертом месте, набрав 20 очков. «Динамо» занимает 12-ю строчку, в активе бело-голубых 10 баллов. 

В следующем туре армейцы на своем поле примут «Уфу», а «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матчи пройдут 1 октября.

Матч

Динамо - ЦСКА - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения:

нет - Витиньо, 83

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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