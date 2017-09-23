«Динамо» на своем поле сыграло вничью с ЦСКА

Московские «Динамо» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в матче 11-го тура РФПЛ.

Встреча получилась не самой насыщенной по голевым моментам, в составе ЦСКА реальные возможности забить упустили Дзагоев и Натхо, у гостей мог отличиться Бечирай.

ЦСКА после этого матча остался на четвертом месте, набрав 20 очков. «Динамо» занимает 12-ю строчку, в активе бело-голубых 10 баллов.

В следующем туре армейцы на своем поле примут «Уфу», а «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матчи пройдут 1 октября.