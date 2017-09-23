Хет-трик Мораты помог «Челси» разгромить «Сток Сити»

«Сток Сити» дома уступил «Челси» (0:4) в 6-м туре чемпионата Англии.

У победителей отличились Альваро Мората (2-я, 78-я и 82-я минуты) и Педро Родригес (30-я).

Лондонцы с 13 очками занимают третье место, их сегодняшний соперник с 5-ю баллами - на 15-й строчке.

В следующем туре «Сток Сити» 30 сентября примет «Саутгемптон», а «Челси» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».