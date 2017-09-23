Хет-трик Мораты помог «Челси» разгромить «Сток Сити»
«Сток Сити» дома уступил «Челси» (0:4) в 6-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Альваро Мората (2-я, 78-я и 82-я минуты) и Педро Родригес (30-я).
Лондонцы с 13 очками занимают третье место, их сегодняшний соперник с 5-ю баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Сток Сити» 30 сентября примет «Саутгемптон», а «Челси» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».
Матч
Голы
Мората 2 (0:1). Педро 30 (0:2). Мората 78 (0:3). Мората 82 (0:4).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Собхи, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Крауч, 63)
Челси: Куртуа, Алонсо (Кэйхилл, 59), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Бакайоко, Мората, Педро (Фабрегас, 68)
Предупреждения:
Шакири, 50; Крауч, 89 - Алонсо, 51; Канте, 57
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
23 сентября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция