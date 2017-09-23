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Врач ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга, врачи с ним работают

Источник:  ТАССКомментарии

Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов сообщил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура РФПЛ против столичного «Динамо» (0:0).

- Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует, - цитирует Керимова ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел на 27-й минуте встречи: натурализованный россиянин бразильского происхождения вынужден был покинуть поле на носилках после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным.

Матч

Динамо - ЦСКА - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения:

нет - Витиньо, 83

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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