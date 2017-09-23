Врач ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга, врачи с ним работают
Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов сообщил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура РФПЛ против столичного «Динамо» (0:0).
- Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует, - цитирует Керимова ТАСС.
Напомним, что инцидент произошел на 27-й минуте встречи: натурализованный россиянин бразильского происхождения вынужден был покинуть поле на носилках после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Предупреждения:
нет - Витиньо, 83
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция