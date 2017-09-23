«Халл» Слуцкого упустил победу над «Редингом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Рединг» дома сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в 9-м туре чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.
У хозяев поля отличился Йон Бедварссон (87-я минута), у гостей - Фрейзер Кэмпбелл (28-я).
«Халл», возглавляемый бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, с 9 очками занимает на данный момент 17-е место. У его сегодняшнего соперника также 9 баллов и 18-я строчка.
В следующем туре «Халл» 26 сентября примет «Престон Норт Энд», а «Рединг» в тот же день сыграет на выезде с «Миллуолом».
Матч
Рединг - Халл Сити - 1:1 (0:1)
Голы
Кэмпбелл 28 (0:1). Бодварссон 87 (1:1).
Место и дата
23 сентября 17:00, Мадейски, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически