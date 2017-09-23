«Халл» Слуцкого упустил победу над «Редингом»

«Рединг» дома сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в 9-м туре чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.



У хозяев поля отличился Йон Бедварссон (87-я минута), у гостей - Фрейзер Кэмпбелл (28-я).

«Халл», возглавляемый бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, с 9 очками занимает на данный момент 17-е место. У его сегодняшнего соперника также 9 баллов и 18-я строчка.

В следующем туре «Халл» 26 сентября примет «Престон Норт Энд», а «Рединг» в тот же день сыграет на выезде с «Миллуолом».