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«Халл» Слуцкого упустил победу над «Редингом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рединг» дома сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1) в 9-м туре чемпионшипа, второго по значимости дивизиона Англии.

У хозяев поля отличился Йон Бедварссон (87-я минута),  у гостей - Фрейзер Кэмпбелл (28-я).

«Халл», возглавляемый бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, с 9 очками занимает на данный момент 17-е место. У его сегодняшнего соперника также 9 баллов и 18-я строчка.

В следующем туре «Халл» 26 сентября примет «Престон Норт Энд», а «Рединг» в тот же день сыграет на выезде с «Миллуолом».

Матч

Рединг - Халл Сити - 1:1 (0:1)

Голы

Кэмпбелл 28 (0:1). Бодварссон 87 (1:1).

Место и дата

23 сентября 17:00, Мадейски, Онлайн-трансляция

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«Халл» Слуцкого упустил победу над «Редингом»
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