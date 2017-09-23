Олег Знарок: Матч против «Югры» мог сложиться в другую сторону, несмотря на счет
Главный тренер СКА
Олег Знарок поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
– Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный – 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому, – приводит слова Знарка официальный сайт «Югры».
Напомним,
СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу
забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и
Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли,
Александр Дергачев и Илья Каблуков.
Подопечные Олега Знарка идут на
первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда
Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.
Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».
Матч
Югра - СКА - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)
Голы:
Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5). Широков (Херсли, Калинин), 48:41 (1:6). Херсли (Белов, Широков), 50:31 (1:7). Дергачёв (Кетов), 52:14 (1:8). Каблуков (Рундблад, Дергачёв), 56:38 (1:9).
Место и дата
23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция