Олег Знарок: Матч против «Югры» мог сложиться в другую сторону, несмотря на счет

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный – 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому, – приводит слова Знарка официальный сайт «Югры».

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».