«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 5:0.
В концовке первого тайма счет открыл Лерой Зане, а во втором тайме дубль на свой счет записал Рахим Стерлинг, также мячи на счету Серхио Агуэро и Фабиана Делфа.
После этого матча «Сити» продолжает занимать первую строчку в АПЛ, набрав шестнадцать баллов, а «Пэлас» замыкает турнирную таблицу с нулем в графе набранных баллов.
В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)
Голы
Сане 44 (1:0). Стерлинг 51 (2:0). Стерлинг 59 (3:0). Агуэро 79 (4:0). Делф 89 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Данило, 29), Стоунз (Делф, 70), Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Силва Д., Сане, Стерлинг (Силва Б., 61), де Брюйне, Агуэро
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Сако М., ван Анхолт, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай (Панчон, 57), Фосу-Менса, Таунсенд, Бентеке (Сако Б., 72)
Предупреждения:
Менди, 26; Данило, 56; Сане, 75 - Шлупп, 77
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
23 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция