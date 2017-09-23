«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

В концовке первого тайма счет открыл Лерой Зане, а во втором тайме дубль на свой счет записал Рахим Стерлинг, также мячи на счету Серхио Агуэро и Фабиана Делфа.

После этого матча «Сити» продолжает занимать первую строчку в АПЛ, набрав шестнадцать баллов, а «Пэлас» замыкает турнирную таблицу с нулем в графе набранных баллов.

В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».