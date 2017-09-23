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«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче шестого тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

В концовке первого тайма счет открыл Лерой Зане, а во втором тайме дубль на свой счет записал Рахим Стерлинг, также мячи на счету Серхио Агуэро и Фабиана Делфа.

После этого матча «Сити» продолжает занимать первую строчку в АПЛ, набрав шестнадцать баллов, а «Пэлас» замыкает турнирную таблицу с нулем в графе набранных баллов.

В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». 

Матч

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)

Голы

Сане 44 (1:0). Стерлинг 51 (2:0). Стерлинг 59 (3:0). Агуэро 79 (4:0). Делф 89 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Данило, 29), Стоунз (Делф, 70), Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Силва Д., Сане, Стерлинг (Силва Б., 61), де Брюйне, Агуэро

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Сако М., ван Анхолт, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай (Панчон, 57), Фосу-Менса, Таунсенд, Бентеке (Сако Б., 72)

Предупреждения:

Менди, 26; Данило, 56; Сане, 75 - Шлупп, 77

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

23 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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