Игорь Захаркин: Поражение от СКА – последняя капля, которая должна возродить «Югру»

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился мнением о поражении от СКА (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Этот матч – показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру». Мы обязаны брать очки.

– По ходу игры было такое чувство, что во второй половине матча «Югра» устала. Что Вы думаете по этому поводу?

– Отчасти Вы правы. Повторюсь, эта игра – показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем «5 на 4» и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца, – приводит слова Захаркина официальный сайт «Югры».

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».