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Игорь Захаркин: Поражение от СКА – последняя капля, которая должна возродить «Югру»

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился мнением о поражении от СКА (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Этот матч – показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру». Мы обязаны брать очки.

– По ходу игры было такое чувство, что во второй половине матча «Югра» устала. Что Вы думаете по этому поводу?
– Отчасти Вы правы. Повторюсь, эта игра – показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем «5 на 4» и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца, – приводит слова Захаркина официальный сайт «Югры».

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».

Матч

Югра - СКА - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

Голы:

Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5). Широков (Херсли, Калинин), 48:41 (1:6). Херсли (Белов, Широков), 50:31 (1:7). Дергачёв (Кетов), 52:14 (1:8). Каблуков (Рундблад, Дергачёв), 56:38 (1:9).

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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