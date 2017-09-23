«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии на выезде с минимальным счетом переиграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

В составе «МЮ» единственный мяч на свой счет записал нападающий Ромелу Лукаку.

После этого матча «МЮ» находится на втором месте, набрав шестнадцать баллов. «Саутгемптон» остался на одиннадцатом месте, у команды восемь очков.

В следующем туре 30 сентября подопечные Жозе Моуринью на своем поле сыграют с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в тот же день встретится в гостях со «Сток Сити».