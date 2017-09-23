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«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Саутгемптон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура чемпионата Англии на выезде с минимальным счетом переиграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

В составе «МЮ» единственный мяч на свой счет записал нападающий Ромелу Лукаку.

После этого матча «МЮ» находится на втором месте, набрав шестнадцать баллов. «Саутгемптон» остался на одиннадцатом месте, у команды восемь очков.

В следующем туре 30 сентября подопечные Жозе Моуринью на своем поле сыграют с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» в тот же день встретится в гостях со «Сток Сити».

Матч

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)

Голы

Лукаку 20 (0:1).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Йосида, Соареш (Уорд-Проуз, 83), Худт, Дэвис (Габбьядини, 73), Лемина, Ромеу, Рэдмонд, Тадич, Лонг (Остин, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Джонс, Мата (Эррера, 62), Матич, Мхитарян (Смоллинг, 75), Феллайни, Валенсия, Янг, Лукаку, Рэшфорд (Блинд, 90)

Предупреждения:

Лонг, 38 - Янг, 43; Валенсия, 69; Лукаку, 82; Эррера, 88

Судья:

Pawson

Место и дата

23 сентября 17:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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